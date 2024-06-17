Contraddistingue le caratteristiche di un soggetto

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Contraddistingue le caratteristiche di un soggetto' è 'Specificità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPECIFICITÀ

Perché la soluzione è Specificità? La specificità si riferisce alle caratteristiche distintive di un soggetto che lo differenziano dagli altri. Essa evidenzia gli attributi unici che lo rendono riconoscibile e particolare, consentendo di identificarlo con precisione. La voce, intesa come specificità, è quell'insieme di elementi che definiscono l'individualità di una persona o di un oggetto. Conoscere le caratteristiche specifiche permette di distinguere un soggetto in un contesto complesso, facilitando l'analisi e la comprensione della sua natura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contraddistingue le caratteristiche di un soggetto". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Contraddistingue le caratteristiche di un soggetto nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Specificità

Per risolvere la definizione "Contraddistingue le caratteristiche di un soggetto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contraddistingue le caratteristiche di un soggetto" conferma che la soluzione 'Specificità' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Specificità

S Savona P Padova E Empoli C Como I Imola F Firenze I Imola C Como I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contraddistingue le caratteristiche di un soggetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Specificità' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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