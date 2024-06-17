Se lo contendono gli undici

SOLUZIONE: SCUDETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Se lo contendono gli undici" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se lo contendono gli undici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Scudetto? Il termine si riferisce al titolo assegnato alla squadra che conquista il campionato nazionale di calcio, un riconoscimento molto ambito e prestigioso. Viene disputato da undici giocatori di ogni squadra e rappresenta la supremazia nel torneo. La conquista dello scudetto implica successo e onore per la società e i tifosi. È il massimo riconoscimento di eccellenza nel calcio italiano e simbolo di vittoria.

Per risolvere la definizione "Se lo contendono gli undici", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se lo contendono gli undici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scudetto:

S Savona C Como U Udine D Domodossola E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se lo contendono gli undici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

