SOLUZIONE: TREMARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Battere i denti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Battere i denti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tremare? Quando si è molto freddi o spaventati, si può notare un movimento involontario dei denti, spesso accompagnato da un senso di freddo o paura. Questo fenomeno si manifesta attraverso un movimento ripetuto e involontario della bocca, che aiuta in alcune situazioni a riscaldarsi o a liberarsi da tensioni. È un riflesso naturale del corpo che si verifica in risposta a emozioni o condizioni di disagio, e si manifesta con un movimento rapido e ripetuto delle arcate dentali.

Se la definizione "Battere i denti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Battere i denti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tremare:

T Torino R Roma E Empoli M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Battere i denti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

