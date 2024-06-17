Affezione auricolare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Affezione auricolare' è 'Otite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTITE

Perché la soluzione è Otite? L'affezione auricolare è un'infiammazione o infezione che interessa l'orecchio, spesso causata da batteri o virus. Questa condizione può colpire diverse parti dell'orecchio, tra cui il canale uditivo e l'orecchio medio, provocando dolore e disagio. L'otite rappresenta una forma comune di questa affezione, soprattutto nei bambini, e può manifestarsi con sintomi come prurito, secrezioni e perdita dell'udito temporanea. La diagnosi precoce e il trattamento adeguato sono fondamentali per evitare complicazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affezione auricolare". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Affezione auricolare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Otite

La soluzione associata alla definizione "Affezione auricolare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affezione auricolare" conferma che la soluzione 'Otite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Otite

O Otranto T Torino I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affezione auricolare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Otite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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