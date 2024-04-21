L atrio dei templi greci

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L atrio dei templi greci' è 'Pronao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRONAO

Perché la soluzione è Pronao? Il pronao rappresentava l'ingresso principale dei templi greci, una sorta di atrio che accoglieva i visitatori prima di entrare nella cella sacra. Questa area era spesso decorata con colonne e sculture, creando un ambiente di rispetto e reverenza. Il pronao serviva anche come spazio di preparazione spirituale, dove i fedeli potevano ritirarsi prima di accedere al cuore del culto. La sua funzione era fondamentale per l'organizzazione liturgica e il rispetto delle norme religiose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L atrio dei templi greci". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L atrio dei templi greci nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pronao

Questa pagina è dedicata alla definizione "L atrio dei templi greci" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L atrio dei templi greci" conferma che la soluzione 'Pronao' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pronao

P Padova R Roma O Otranto N Napoli A Ancona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L atrio dei templi greci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pronao' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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