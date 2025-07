Si prendono per star meglio nei cruciverba: la soluzione è Medicine

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si prendono per star meglio' è 'Medicine'.

MEDICINE

Curiosità e Significato di Medicine

La soluzione Medicine di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Medicine per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Medicine? La parola medicine indica sostanze o trattamenti usati per prevenire, alleviare o curare malattie e disturbi. Sono strumenti fondamentali per mantenere o ripristinare la salute, aiutando il corpo a combattere infezioni o a ridurre il dolore. In sostanza, le medicine sono alleate quotidiane per sentirsi meglio e vivere in salute. Quindi, non sottovalutare mai il potere di una buona cura!

Come si scrive la soluzione Medicine

Hai davanti la definizione "Si prendono per star meglio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V A T I I I P E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APERITIVI" APERITIVI

