Si prendono per ricordare meglio nei cruciverba: la soluzione è Appunti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si prendono per ricordare meglio' è 'Appunti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APPUNTI

Curiosità e Significato... La parola Appunti è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Appunti.

Perché la soluzione è Appunti? Gli appunti sono brevi appunti scritti per ricordare informazioni importanti, come appunti di lezione o di lavoro. Servono a fissare concetti e dettagli utili, facilitando lo studio o la memorizzazione. Prendere appunti è un metodo efficace per rimanere organizzati e preparati. Insomma, sono uno strumento pratico per non dimenticare nulla di fondamentale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le note che si prendonoBrevi annotazioniSi prendono per star meglioSi prendono sbagliandoSi prendono durante le lezioni

Hai davanti la definizione "Si prendono per ricordare meglio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

P Padova

P Padova

U Udine

N Napoli

T Torino

I Imola

