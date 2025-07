Frullati come un uovo nei cruciverba: la soluzione è Sbattuti

SBATTUTI

Curiosità e Significato di Sbattuti

Approfondisci la parola di 8 lettere Sbattuti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sbattuti? SBATTUTI indica gli alimenti che sono stati mescolati energicamente, come uova o panna, fino a ottenere una consistenza spumosa e ariosa. È un termine comune in cucina per descrivere il processo di frullare o montare, rendendo gli ingredienti più leggeri e soffici. In poche parole, sono quelli che, lavorati bene, diventano morbidi e gonfi.

Come si scrive la soluzione Sbattuti

Stai cercando la risposta alla definizione "Frullati come un uovo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R A T R E G M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARGARET" MARGARET

