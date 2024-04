La Soluzione ♚ Fa cercare il pelo nell uovo La definizione e la soluzione di 10 lettere: Fa cercare il pelo nell uovo. PEDANTERIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa cercare il pelo nell uovo: L'Accademia della Crusca (spesso anche solo la Crusca) √® un'istituzione italiana con personalit√† giuridica pubblica che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua italiana.Nata a Firenze ad opera di Lionardo Salviati come informale gruppo di amici (la "brigata dei crusconi") dediti, in contrapposizione alla pedanteria dell'Accademia fiorentina, a discorsi giocosi (le "cruscate"), l'Accademia si costitu√¨ ufficialmente il 25 marzo 1585, con una cerimonia inaugurale che seguiva di due anni il periodo in cui i suoi membri iniziarono a pensare alla possibilit√† di organizzarsi intorno a uno statuto (adunanza del 25 ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosit√† su: L'Accademia della Crusca (spesso anche solo la Crusca) √® un'istituzione italiana con personalit√† giuridica pubblica che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua italiana.Nata a Firenze ad opera di Lionardo Salviati come informale gruppo di amici (la "brigata dei crusconi") dediti, in contrapposizione alla pedanteria dell'Accademia fiorentina, a discorsi giocosi (le "cruscate"), l'Accademia si costitu√¨ ufficialmente il 25 marzo 1585, con una cerimonia inaugurale che seguiva di due anni il periodo in cui i suoi membri iniziarono a pensare alla possibilit√† di organizzarsi intorno a uno statuto (adunanza del 25 ... pedanteria f sing(pl.: pedanterie) ostentata saccenteria (per estensione) ostinazione per un ordine supposto ma erroneo Sillabazione pe | dan | te | r√¨ | a Pronuncia IPA: /pedante'ria/ Etimologia / Derivazione derivazione di pedante, forse deriva dal latino pes cio√® "piede" Sinonimi rigore, rigorismo, scrupolosit√†, minuziosit√†, minuzia, pignoleria, meticolosit√†, puntigliosit√†, cavillosit√†, capziosit√†, formalismo, sofisticheria

puntigliosità, saccenteria Contrari leggerezza, superficialità, faciloneria Termini correlati pedante, pedanteggiare, pedantesco Altre Definizioni con pedanteria; cercare; pelo; uovo; Cercare la giusta posizione; Cercare rifugio; Scimmioni dal lungo pelo; In quello a pelo ci si dorme; Una delle cento maniere di cucinare un uovo; I peli nell uovo degli avvocati; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fa cercare il pelo nell uovo

PEDANTERIA

P

E

D

A

N

T

E

R

I

A

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Fa cercare il pelo nell uovo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.