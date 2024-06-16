Diede nome a una tromba

SOLUZIONE: EUSTACHIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diede nome a una tromba" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diede nome a una tromba". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Eustachio? Eustachio è il nome di una tromba fondamentale per l'orecchio, che permette di equalizzare le pressioni tra l'orecchio medio e l'ambiente esterno. Questa struttura, chiamata anche tuba di Eustachio, svolge un ruolo importante nel mantenere l'equilibrio e la salute dell'udito. Il suo nome deriva proprio dalla persona a cui si attribuisce questa scoperta, contribuendo così a identificare questa parte anatomica.

Quando la definizione "Diede nome a una tromba" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diede nome a una tromba" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Eustachio:

E Empoli U Udine S Savona T Torino A Ancona C Como H Hotel I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diede nome a una tromba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

