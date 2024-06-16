Un azzurro usato in stampa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un azzurro usato in stampa' è 'Ciano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIANO

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Perché la soluzione è Ciano? Il termine CIANO si riferisce a una tonalità di azzurro impiegata frequentemente nella stampa e nella grafica. Questa sfumatura specifica di blu, intensa e vivace, viene scelta per la sua capacità di trasmettere freschezza e modernità. Viene utilizzata in vari ambiti, dalla pubblicità all’arte, per catturare l’attenzione e comunicare emozioni positive. La sua presenza è fondamentale nel mondo della stampa, dove il colore deve essere preciso e riconoscibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un azzurro usato in stampa". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un azzurro usato in stampa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ciano

Per risolvere la definizione "Un azzurro usato in stampa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un azzurro usato in stampa" conferma che la soluzione 'Ciano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ciano

C Como I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un azzurro usato in stampa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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