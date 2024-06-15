Ha vinto nove scudetti

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha vinto nove scudetti' è 'Genoa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENOA

Perchè la soluzione è Genoa? Il Genoa è una squadra di calcio che ha conquistato nove scudetti nel corso della sua storia. La passione dei tifosi e la tradizione lungo gli anni rendono questa squadra una delle più importanti nel panorama italiano. La sua storia è ricca di successi e momenti memorabili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ha vinto nove scudetti
  • Risposta: GENOA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: G____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A
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Ha vinto nove scudetti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Genoa

La definizione "Ha vinto nove scudetti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Genoa'.

Le 5 lettere della soluzione

G Genova
E Empoli
N Napoli
O Otranto
A Ancona

La soluzione 'Genoa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha vinto nove scudetti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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