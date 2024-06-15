Ha vinto nove scudetti
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SOLUZIONE: GENOA
Perchè la soluzione è Genoa? Il Genoa è una squadra di calcio che ha conquistato nove scudetti nel corso della sua storia. La passione dei tifosi e la tradizione lungo gli anni rendono questa squadra una delle più importanti nel panorama italiano. La sua storia è ricca di successi e momenti memorabili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha vinto nove scudetti
- Risposta: GENOA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: G____
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Ha vinto nove scudetti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Genoa
La definizione "Ha vinto nove scudetti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Genoa'.
Le 5 lettere della soluzione
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