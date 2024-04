La Soluzione ♚ Ha vinto 9 scudetti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ha vinto 9 scudetti. GENOA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ha vinto 9 scudetti: Contraddistinguono la roma insieme a lupa, magica e capitolini, hanno vinto tre scudetti, nove coppe italia e due supercoppe italiane. a livello confederale... Il Genoa Cricket and Football Club, meglio noto come Genoa, è una società calcistica italiana con sede nella città di Genova. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Fondato nel 1893, è il più longevo tra i club italiani ancora in attività oltreché uno dei più blasonati, vantando nel suo albo d'oro 9 scudetti vinti tra il 1898 – il primo in assoluto nella storia del calcio italiano – e il 1923-1924: questa serie di ... Altre Definizioni con genoa; vinto; scudetti; È più grande del fiocco; La rivale della Sampdoria; Ha vinto Sanremo 2014; È un contentino per chi non ha vinto; Ha vinto 19 scudetti; Ha vinto due scudetti;

