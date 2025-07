Smuovere le zolle con l aratro nei cruciverba: la soluzione è Rivoltare

RIVOLTARE

Curiosità e Significato di Rivoltare

Hai risolto il cruciverba con Rivoltare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Rivoltare.

Perché la soluzione è Rivoltare? Rivoltare significa smuovere le zolle di terra con l'aratro, capovolgendole per preparare il terreno alla semina. È un'operazione fondamentale in agricoltura che aiuta a rinnovare il suolo, migliorandone la fertilità e facilitando la crescita delle piante. In senso più ampio, indica anche l'atto di capovolgere o rivoluzionare qualcosa, portando a un cambiamento radicale. È una parola che richiama il lavoro e il rinnovamento.

Come si scrive la soluzione Rivoltare

La definizione "Smuovere le zolle con l aratro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

V Venezia

O Otranto

L Livorno

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O O R Z N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RONZIO" RONZIO

