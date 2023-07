Come il terreno dopo l aratro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il terreno dopo l aratro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISSODATO

Significato/Curiosità : Come il terreno dopo l aratro

Come il terreno dopo l'aratro, dissodato e pronto per essere seminato, così può essere un individuo pronto per nuove opportunità e crescita. Il processo di dissodamento rappresenta il lavoro duro e la dedizione necessari per preparare il terreno, rompendo le vecchie radici e livellando il terreno. In modo simile, quando una persona è dissodata, è pronta ad affrontare nuove sfide e ad aprire nuove strade. È una metafora per la trasformazione e la preparazione per un nuovo inizio. Come il terreno dissodato offre spazio per la crescita delle piante, così una persona dissodata offre spazio per nuove idee, opportunità e scoperte, aprendo la strada al successo e alla realizzazione personale.

