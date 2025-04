La lama dell aratro - Soluzione Cruciverba: Coltro

COLTRO

Altre soluzioni: VOMERE

Lo sapevi che? Vomere (tecnologia): Il vomere o vomero (dal latino vomer) è uno degli organi lavoranti dell'aratro, deputato all'esecuzione di un taglio orizzontale alla profondità di lavorazione. Fino al 1873, quanto meno nel Veneto (secondo la relazione di Emilio Morpurgo nell'inchiesta parlamentare di Stefano Jacini) il vomere consisteva in un cuneo in legno e rappresentava l'unico organo lavorante dell'aratro operante come attrezzo discissore.

