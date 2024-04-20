Pallidi ed emaciati

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pallidi ed emaciati' è 'Smunti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMUNTI

Perché la soluzione è Smunti? Gli smenti sono persone che appaiono pallide ed emaciate, spesso a causa di malattie o condizioni di forte debolezza. La loro presenza può indicare uno stato di salute precario e una carenza di energie vitali. La loro pelle appare chiaramente pallida, e i loro lineamenti sono sottili, quasi esili. Spesso sono associati a situazioni di affaticamento o di disagio fisico. La loro condizione evidenzia un quadro di vulnerabilità e di fragilità che non può essere ignorato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pallidi ed emaciati". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Pallidi ed emaciati nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Smunti

Quando la definizione "Pallidi ed emaciati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pallidi ed emaciati" conferma che la soluzione 'Smunti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Smunti

S Savona M Milano U Udine N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pallidi ed emaciati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Smunti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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