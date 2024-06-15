Scienza che studia i proverbi e i detti popolari
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Scienza che studia i proverbi e i detti popolari' è 'Paremiologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PAREMIOLOGIA
Perché la soluzione è Paremiologia? La paremiologia è la disciplina che si occupa di analizzare e interpretare i proverbi e i detti popolari, espressioni spesso tramandate oralmente attraverso le generazioni. Essa si concentra sullo studio delle formule linguistiche che racchiudono saggezze, insegnamenti o credenze condivise dalla cultura di un gruppo. Attraverso questa scienza si può comprendere meglio la mentalità e la storia delle comunità, evidenziando come il linguaggio popolare rifletta valori e tradizioni radicate nel tempo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scienza che studia i proverbi e i detti popolari". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Scienza che studia i proverbi e i detti popolari nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Paremiologia
La definizione "Scienza che studia i proverbi e i detti popolari" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scienza che studia i proverbi e i detti popolari" conferma che la soluzione 'Paremiologia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Paremiologia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scienza che studia i proverbi e i detti popolari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Paremiologia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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