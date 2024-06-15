Un ombrello per planare
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un ombrello per planare' è 'Paracadute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARACADUTE
Perché la soluzione è Paracadute? Un oggetto progettato per consentire a una persona di scendere dall’alto in modo sicuro, grazie alla sua capacità di rallentare la caduta, è chiamato paracadute. Questo strumento, che si apre durante il salto, cattura l’aria creando resistenza e riducendo la velocità di discesa. Il suo utilizzo è fondamentale in attività come il paracadutismo e le operazioni di emergenza, garantendo stabilità e sicurezza durante il volo. La sua funzione principale è di proteggere chi si lancia nel vuoto.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ombrello per planare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Un ombrello per planare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Paracadute
Se la definizione "Un ombrello per planare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ombrello per planare" conferma che la soluzione 'Paracadute' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Paracadute
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ombrello per planare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Paracadute' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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