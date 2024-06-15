Un ombrello per planare

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un ombrello per planare' è 'Paracadute'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARACADUTE

Perché la soluzione è Paracadute? Un oggetto progettato per consentire a una persona di scendere dall’alto in modo sicuro, grazie alla sua capacità di rallentare la caduta, è chiamato paracadute. Questo strumento, che si apre durante il salto, cattura l’aria creando resistenza e riducendo la velocità di discesa. Il suo utilizzo è fondamentale in attività come il paracadutismo e le operazioni di emergenza, garantendo stabilità e sicurezza durante il volo. La sua funzione principale è di proteggere chi si lancia nel vuoto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ombrello per planare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un ombrello per planare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Paracadute

Se la definizione "Un ombrello per planare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ombrello per planare" conferma che la soluzione 'Paracadute' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Paracadute

P Padova A Ancona R Roma A Ancona C Como A Ancona D Domodossola U Udine T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ombrello per planare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Paracadute' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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