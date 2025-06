È un dramma se non si apre nei cruciverba: la soluzione è Paracadute

PARACADUTE

Curiosità e Significato di Paracadute

Approfondisci la parola di 10 lettere Paracadute: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Paracadute? Il termine paracadute indica un dispositivo che permette di scendere in modo sicuro da grandi altezze, come durante un salto con il paracadutismo. È un sistema di emergenza che si apre per rallentare la discesa e garantire atterraggi più morbidi. In senso figurato, rappresenta una soluzione di salvataggio improvvisa in situazioni difficili. È un'ancora di sicurezza indispensabile per chi affronta grandi sfide.

Come si scrive la soluzione Paracadute

Hai davanti la definizione "È un dramma se non si apre" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

A Ancona

D Domodossola

U Udine

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B S O A I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIOGAS" BIOGAS

