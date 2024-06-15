Chi lo fa contro vuole ostacolare un iniziativa

SOLUZIONE: REMARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi lo fa contro vuole ostacolare un iniziativa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi lo fa contro vuole ostacolare un iniziativa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Remare? Reare significa opporsi attivamente a un progetto o a una proposta, cercando di bloccarne l'avanzata o il successo. Questa azione può essere compiuta con intenzioni diverse, spesso per motivi personali o per difendere interessi propri. Chi rema contro utilizza ogni mezzo a disposizione per rallentare o fermare il progresso altrui, creando resistenza e ostacoli sul cammino. È un atteggiamento che si manifesta in vari ambiti, dall'ambiente lavorativo a quello sociale.

Quando la definizione "Chi lo fa contro vuole ostacolare un iniziativa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi lo fa contro vuole ostacolare un iniziativa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Remare:

R Roma E Empoli M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi lo fa contro vuole ostacolare un iniziativa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

