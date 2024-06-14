Sonno poco profondo

SOLUZIONE: SOPORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sonno poco profondo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sonno poco profondo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sopore? Il sonno leggero, spesso caratterizzato da risvegli frequenti e poca profondità, permette di rimanere parzialmente consapevoli dell'ambiente circostante. Durante questa fase, il corpo si riposa ma non raggiunge uno stato di totale rilassamento. È una condizione comune nelle prime fasi del riposo notturno e può essere influenzata da stress o disturbi. Il termine associato si riferisce a questa breve, superficiale forma di riposo.

Per risolvere la definizione "Sonno poco profondo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sonno poco profondo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sopore:

S Savona O Otranto P Padova O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sonno poco profondo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

