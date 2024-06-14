Quella Ligure è in Piemonte

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quella Ligure è in Piemonte' è 'Novi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOVI

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Perché la soluzione è Novi? Novi è una cittadina situata nella regione del Piemonte, in Italia. La sua posizione geografica la inserisce nel contesto delle zone liguri, anche se ufficialmente si trova in Piemonte. Questo collegamento tra le due aree si evidenzia nella storia e nelle influenze culturali che si riflettono nel suo patrimonio. La presenza di Novi testimonia come i confini amministrativi possano includere territori con caratteristiche liguri, creando un legame tra le due regioni. La sua identità si arricchisce grazie a questa particolare collocazione geografica.

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Quella Ligure è in Piemonte nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Novi

Quando la definizione "Quella Ligure è in Piemonte" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Novi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quella Ligure è in Piemonte

Quella Ligure è in Piemonte Risposta: NOVI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: N___

N___ Inizia con: N

N Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli O Otranto V Venezia I Imola

La soluzione 'Novi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quella Ligure è in Piemonte". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.