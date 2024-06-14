Quella Ligure è in Piemonte
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quella Ligure è in Piemonte' è 'Novi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NOVI
Vuoi approfondire la risposta Novi? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Novi? Novi è una cittadina situata nella regione del Piemonte, in Italia. La sua posizione geografica la inserisce nel contesto delle zone liguri, anche se ufficialmente si trova in Piemonte. Questo collegamento tra le due aree si evidenzia nella storia e nelle influenze culturali che si riflettono nel suo patrimonio. La presenza di Novi testimonia come i confini amministrativi possano includere territori con caratteristiche liguri, creando un legame tra le due regioni. La sua identità si arricchisce grazie a questa particolare collocazione geografica.
Quella Ligure è in Piemonte nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Novi
Quando la definizione "Quella Ligure è in Piemonte" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Novi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quella Ligure è in Piemonte
- Risposta: NOVI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: N___
- Inizia con: N
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Novi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quella Ligure è in Piemonte". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Piccolo lago del Piemonte Il legume per preparare la farinata ligure La zona del Piemonte in cui è Nizza Monferrato Cittadina ligure famosa per la focaccia Fiume ligure ed emiliano che nasce nel Monte Prelà
Altre definizioni collegate
Con quella: Quella cardiaca si trova nel torace
Con ligure: Classico primo piatto ligure
Con piemonte: Fiume di confine fra Piemonte e Lombardia