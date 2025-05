James il regista di Avatar nei cruciverba: la soluzione è Cameron

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'James il regista di Avatar' è 'Cameron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMERON

Curiosità e Significato di "Cameron"

Approfondisci la parola di 7 lettere Cameron: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

CAMERON si riferisce a James Cameron, un celebre regista e produttore cinematografico canadese, noto per le sue innovazioni nel cinema e per film di successo come Avatar e Titanic. Cameron ha rivoluzionato l'industria cinematografica, sia nella narrazione che nelle tecnologie visive utilizzate.

Come si scrive la soluzione: Cameron

La definizione "James il regista di Avatar" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

