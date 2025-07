Fece affondare il Titanic nei cruciverba: la soluzione è Iceberg

Home / Soluzioni Cruciverba / Fece affondare il Titanic

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fece affondare il Titanic' è 'Iceberg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ICEBERG

Curiosità e Significato di Iceberg

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Iceberg, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Iceberg? L'iceberg è un grande blocco di ghiaccio che si stacca da un ghiacciaio e galleggia in mare aperto. Spesso, invisibile sotto la superficie, può diventare una minaccia improvvisa per le navi. È famoso per aver causato il celebre naufragio del Titanic, dimostrando quanto un ostacolo apparentemente piccolo possa avere conseguenze enormi. Un esempio di come la natura possa sorprenderci e mettere alla prova la nostra attenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il profeta che il re Manasse fece segare in dueLa sua bellezza fece innamorare EracleBismarck ne fece un imperoFece costruire una famosa piramideFece chiudere il Minotauro nel Labirinto di Creta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Iceberg

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fece affondare il Titanic", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

C Como

E Empoli

B Bologna

E Empoli

R Roma

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S S E U L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ULISSE" ULISSE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.