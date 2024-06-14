Gruppo di malavitosi

SOLUZIONE: COSCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gruppo di malavitosi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo di malavitosi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cosca? Una cosca è un insieme di individui coinvolti in attività illecite, spesso organizzati in modo gerarchico e con legami stretti tra loro. Questi gruppi operano nel mondo della criminalità organizzata, gestendo affari illeciti e mantenendo il controllo su determinati territori o settori economici. La loro presenza crea un clima di paura e insicurezza tra la popolazione locale. La loro influenza si estende spesso oltre i confini locali, coinvolgendo reti nazionali e internazionali.

Per risolvere la definizione "Gruppo di malavitosi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo di malavitosi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cosca:

C Como O Otranto S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo di malavitosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

