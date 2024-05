Significato della soluzione per: Una banda di malviventi

Una famiglia o cosca, nel lessico mafioso, indica un'aggregazione di elementi criminali che hanno tra loro vincoli o rapporti di affinità, regole e rituali d'iniziazione, si riconoscono in un capo e sono inquadrati in una struttura gerarchica per riuscire a controllare tutti gli affari leciti e illeciti della zona dove operano. .

Italiano: Sostantivo: cosca ( approfondimento) f sing (pl.: cosche) . (diritto) famiglia mafiosa. Sillabazione: cò | sca. Pronuncia: IPA: /'kska/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo costula cioè "costola" . Sinonimi: banda, clan mafioso.