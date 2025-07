Lo sono per noi gli Asiatici nei cruciverba: la soluzione è Orientali

ORIENTALI

Curiosità e Significato di Orientali

Perché la soluzione è Orientali? Il termine orientali si riferisce a persone, culture e paesi provenienti dall'Asia, in particolare dall'Estremo Oriente come Cina, Giappone e Corea. Spesso usato per descrivere caratteristiche, tradizioni o stili di vita tipici di queste regioni, rappresenta un collegamento tra l'Europa e le terre asiatiche. Insomma, gli orientali sono coloro che vengono dall'Oriente, portando con sé un patrimonio ricco e affascinante.

Come si scrive la soluzione Orientali

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

