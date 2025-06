È scritto su certe casse nei cruciverba: la soluzione è Alto

ALTO

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Alto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Alto? Alto indica qualcosa di elevato o superiore in altezza o livello. Può riferirsi sia a un punto fisico, come un edificio alto, sia a un valore più astratto, come un suono forte o un tono elevato. Nelle casse, alto si riferisce alla gamma di frequenze alte, cioè ai suoni più acuti. Quindi, sulla scatola potrebbe indicare che quelle casse sono specializzate nel riprodurre frequenze alte.

Se "È scritto su certe casse" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

