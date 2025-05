Si prende per saltare nei cruciverba: la soluzione è Slancio

SLANCIO

Curiosità e Significato di "Slancio"

Approfondisci la parola di 7 lettere Slancio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Slancio è un movimento improvviso e deciso di lancio, spesso usato per saltare o spiccare un salto. Indica anche un impulso energico e deciso in generale, come un’azione di avvicinamento con forza verso qualcosa, rappresentando il gesto di prendere improvvisamente per saltare.

Come si scrive la soluzione: Slancio

Stai cercando la risposta alla definizione "Si prende per saltare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N A E I S O H B O G F G R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FASHION BLOGGER" FASHION BLOGGER

