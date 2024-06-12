Importante città canadese

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Importante città canadese' è 'Totonto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOTONTO

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Perché la soluzione è Totonto? Toronto è una delle città più conosciute e vivaci del Canada. Con il suo skyline iconico e una scena culturale ricca di eventi, attira visitatori da tutto il mondo. La città offre un mix di modernità e tradizione, con musei, parchi e quartieri diversi tra loro. È anche un centro economico e finanziario di grande rilievo, che continua a crescere e a sorprendere chi la scopre.

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Importante città canadese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Totonto

La definizione "Importante città canadese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Totonto'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Importante città canadese

Importante città canadese Risposta: TOTONTO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: T______

T______ Inizia con: T

T Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

T Torino O Otranto T Torino O Otranto N Napoli T Torino O Otranto

La soluzione 'Totonto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Importante città canadese". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.