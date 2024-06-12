Importante città canadese
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SOLUZIONE: TOTONTO
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Perché la soluzione è Totonto? Toronto è una delle città più conosciute e vivaci del Canada. Con il suo skyline iconico e una scena culturale ricca di eventi, attira visitatori da tutto il mondo. La città offre un mix di modernità e tradizione, con musei, parchi e quartieri diversi tra loro. È anche un centro economico e finanziario di grande rilievo, che continua a crescere e a sorprendere chi la scopre.
Importante città canadese nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Totonto
La definizione "Importante città canadese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Totonto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Importante città canadese
- Risposta: TOTONTO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Totonto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Importante città canadese". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con importante: Arbor importante centro del Michigan
Con città: Antica città della Giudea
Con canadese: La Céline cantante canadese