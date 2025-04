Così è una sostanza ad alto potere nutritivo - Soluzione Cruciverba: Proteica

PROTEICA

Lo sapevi che Sostanza (filosofia): In filosofia per sostanza, dal latino substantia (ricalcato dal greco antico peµe, hypokeimenon), letteralmente traducibile con "ciò che sta sotto", si intende ciò che è nascosto all'interno della cosa sensibile come suo fondamento ontologico. La sostanza è quindi ciò che di un ente non muta mai, ciò che propriamente e primariamente è inteso come elemento ineliminabile, costitutivo di ogni cosa per cui lo si distingue da ciò che è accessorio, contingente, e che Aristotele chiama accidente.

