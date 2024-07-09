Così è una sostanza formata da piccoli chicchi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così è una sostanza formata da piccoli chicchi' è 'Granulosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRANULOSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così è una sostanza formata da piccoli chicchi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è una sostanza formata da piccoli chicchi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Granulosa? Una sostanza composta da tanti piccoli frammenti è detta granulosa. Questa caratteristica permette al materiale di avere una consistenza morbida e porosa, tipica di alcuni minerali, alimenti o materiali naturali. La terminologia si riferisce alla natura granularizzata di un composto, che si distingue per la sua struttura composta da molte parti minute.

Per risolvere la definizione "Così è una sostanza formata da piccoli chicchi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è una sostanza formata da piccoli chicchi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Granulosa:

G Genova R Roma A Ancona N Napoli U Udine L Livorno O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è una sostanza formata da piccoli chicchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

