La Soluzione ♚ Conoscenza che aiuta ad arrivare in alto La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ENTRATURA

Curiosità su Conoscenza che aiuta ad arrivare in alto: La convenzione di Montego Bay del 1982, infatti, dispone che solo le baie la cui entratura non oltrepassa le 24 miglia marine (e che contengano un semicerchio del diametro di tale entratura) possano essere assoggettate a tale regime. Le baie storiche sono baie il cui assoggettamento integrale al regime delle acque interne è dichiarato dallo Stato costiero e non contestato da altri Stati.

