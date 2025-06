di Buona Speranza: è in Sudafrica nei cruciverba: la soluzione è Capo

CAPO

Curiosità e Significato di "Capo"

Approfondisci la parola di 4 lettere Capo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Capo? Capo è un termine italiano che indica una punta di terra che si protende nel mare, come il famoso Capo di Buona Speranza in Sudafrica. È spesso usato per descrivere promontori o estremità di territori, simbolo di confine tra terra e oceano. Quindi, quando si parla di Capo, si fa riferimento a un punto geografico importante, strategico e spesso iconico nel paesaggio marittimo.

Come si scrive la soluzione Capo

Hai trovato la definizione "di Buona Speranza: è in Sudafrica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

