Si venerano come i Santi nei cruciverba: la soluzione è Beati

Home / Soluzioni Cruciverba / Si venerano come i Santi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si venerano come i Santi' è 'Beati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BEATI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Beati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Beati? Beati sono persone considerate fortunate o felici, spesso associate a uno stato di grazia o beatitudine. Nel contesto religioso, indica coloro che hanno raggiunto una felicità spirituale eterna, come i Santi. Il termine richiama quindi un senso di gioia profonda e di presunta perfezione. In breve, essere beati significa vivere in uno stato di grande felicità e pace interiore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Felicissimi estasiatiCosì sono i sonni di chi non ha problemiEletti della ChiesaNon venerano i SantiSi rivolge ai santiIn alcune chiese vi si trovano reliquie di Santi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Si venerano come i Santi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

E Empoli

A Ancona

T Torino

I Imola

R A D A C C E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCODARE" ACCODARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.