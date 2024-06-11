Una personalità dell ONU

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La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Una personalità dell ONU' è 'Segretario Generale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGRETARIO GENERALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una personalità dell ONU" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una personalità dell ONU". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Segretario Generale? Il segretario generale rappresenta la figura di spicco all’interno delle Nazioni Unite, incaricato di coordinare le attività dell’organizzazione e di promuovere la pace e la sicurezza internazionale. Questa figura riveste un ruolo di grande responsabilità, fungendo da tramite tra i paesi membri e garantendo il rispetto delle decisioni prese. La sua presenza è fondamentale per mantenere l’efficacia delle operazioni e favorire il dialogo tra le nazioni. La sua leadership contribuisce a rafforzare l’immagine e l’efficienza dell’ONU.

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Una personalità dell ONU nei cruciverba: la soluzione di 18 lettere è Segretario Generale

La soluzione associata alla definizione "Una personalità dell ONU" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una personalità dell ONU" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Segretario Generale:

S Savona E Empoli G Genova R Roma E Empoli T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto G Genova E Empoli N Napoli E Empoli R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una personalità dell ONU" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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