ANNONA

Curiosità e Significato di Annona

Perché la soluzione è Annona? L'Ufficio degli approvvigionamenti è il settore dedicato alla gestione e all'acquisto di materiali e risorse necessari per un'organizzazione. Il termine Annona si riferisce storicamente alla distribuzione di viveri e beni di prima necessità, collegandosi al concetto di approvvigionamento e rifornimento. In sintesi, rappresenta il cuore delle attività di approvvigionamento e distribuzione di beni fondamentali per la collettività.

Come si scrive la soluzione Annona

La definizione "L ufficio degli approvvigionamenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

N Napoli

A Ancona

