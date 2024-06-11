Lo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II' è 'Santi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Santi? Due figure storiche della Chiesa cattolica, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, sono state riconosciute come esempio di santità. Entrambi hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei fedeli grazie al loro impegno, alle opere di misericordia e alla capacità di portare speranza in momenti difficili. La loro vita dedicata al servizio degli altri e alla promozione di valori fondamentali ha portato alla loro beatificazione e canonizzazione. La loro memoria viene venerata come quella di uomini straordinari.

Quando la definizione "Lo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Santi:

S Savona A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono diventati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

