La loro vita è narrata nelle agiografie

Home / Soluzioni Cruciverba / La loro vita è narrata nelle agiografie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La loro vita è narrata nelle agiografie' è 'Santi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La loro vita è narrata nelle agiografie" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La loro vita è narrata nelle agiografie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Santi? Le storie di queste figure sono raccontate attraverso scritti dedicati alla loro vita e alle loro imprese. Questi testi evidenziano le virtù, le sofferenze e le opere compiute durante il loro cammino spirituale, spesso con un tono celebrativo e venerante. Sono esempi di fede e dedizione che ispirano i credenti e vengono conservati come testimonianze di un percorso di santità. La loro esistenza viene ricordata per tramandare valori e insegnamenti importanti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La loro vita è narrata nelle agiografie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Santi

Se la definizione "La loro vita è narrata nelle agiografie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La loro vita è narrata nelle agiografie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Santi:

S Savona A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La loro vita è narrata nelle agiografie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si raffigurano aureolatiSono elencati nelle agiografieLa Chiesa li proclama periodicamenteLa loro vita dipendeva dal verso di un polliceIl loro stile di vita non prevede attività fisicaHanno tutta la vita... davanti a loroFanno vita da ascetiCentro di vita