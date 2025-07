Il pescatore la getta per attirare le prede nei cruciverba: la soluzione è Pastura

PASTURA

Curiosità e Significato di Pastura

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pastura più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pastura.

Perché la soluzione è Pastura? Pastura è un termine usato in pesca e nell'agricoltura che indica una miscela di sostanze appetitose e aromatiche da mettere nell'acqua o sul terreno per attirare pesci o animali. È come una ricetta segreta che attira le prede, facilitando la cattura. Quindi, quando si parla di pescatori, la pastura è quella polvere o miscela che aiuta a far arrivare i pesci proprio sotto la canna.

Come si scrive la soluzione Pastura

Hai trovato la definizione "Il pescatore la getta per attirare le prede" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

