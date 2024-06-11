Le pecorelle del cielo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le pecorelle del cielo' è 'Nubi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUBI

Perché la soluzione è Nubi? Le nubi sono formazioni di vapore acqueo sospese nell'atmosfera, assumendo varie forme e dimensioni. Spesso sembrano morbidi batuffoli bianchi che fluttuano nel cielo, creando scenari suggestivi e mutevoli. Durante il giorno, possono nascondere il sole e influenzare il clima, mentre al tramonto assumono colori caldi e suggestivi. La loro presenza accompagna i cambiamenti meteorologici e dona al paesaggio un aspetto incantato.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le pecorelle del cielo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: NUVOLE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le pecorelle del cielo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Le pecorelle del cielo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nubi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le pecorelle del cielo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le pecorelle del cielo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nubi:

N Napoli U Udine B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le pecorelle del cielo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

