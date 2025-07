Se sono scure, minacciano pioggia nei cruciverba: la soluzione è Nubi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Se sono scure, minacciano pioggia' è 'Nubi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUBI

Curiosità e Significato di Nubi

Vuoi sapere di più su Nubi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Nubi.

Perché la soluzione è Nubi? Le nuvole sono masse di vapore acqueo sospese in cielo, spesso di colore scuro. Quando si fanno più scure e compatte, indicano che potrebbe arrivare la pioggia. Sono un segnale naturale del cambiamento meteorologico e, a volte, un invito a prendere l'ombrello. Osservare le nubi ci aiuta a prevedere il tempo e prepararsi agli eventuali acquazzoni.

Come si scrive la soluzione Nubi

Hai trovato la definizione "Se sono scure, minacciano pioggia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

U Udine

B Bologna

I Imola

