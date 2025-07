Nobilita un metallo plebeo nei cruciverba: la soluzione è Placcatura

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Nobilita un metallo plebeo' è 'Placcatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PLACCATURA

Curiosità e Significato di Placcatura

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Placcatura, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Placcatura? Placcatura indica l'atto di appianare o lisciare una superficie, spesso di metallo o legno, per renderla uniforme e priva di imperfezioni. È un termine usato in particolare nel restauro e nella lavorazione dei materiali, dove si mira a ottenere un risultato più bello e funzionale. In questa parola si nasconde il senso di nobiltà anche di un metallo considerato comune, elevandolo con cura e attenzione.

Come si scrive la soluzione Placcatura

Hai trovato la definizione "Nobilita un metallo plebeo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

L Livorno

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S P A I E R N T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAN PIETRO" SAN PIETRO

