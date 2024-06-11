Cura le malattie della vecchiaia nei cruciverba: la soluzione è Geriatra

Sara Verdi | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cura le malattie della vecchiaia' è 'Geriatra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERIATRA

Curiosità e Significato di Geriatra

La parola Geriatra è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Geriatra.

Come si scrive la soluzione Geriatra

La definizione "Cura le malattie della vecchiaia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Geriatra:
G Genova
E Empoli
R Roma
I Imola
A Ancona
T Torino
R Roma
A Ancona

