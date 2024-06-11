Cura le malattie della vecchiaia nei cruciverba: la soluzione è Geriatra
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cura le malattie della vecchiaia' è 'Geriatra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
GERIATRA
Curiosità e Significato di Geriatra
La parola Geriatra è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Geriatra.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scienza che studia la cura delle malattie in reazione a tutte le manifestazioni vitaliCura le malattie dell orecchioLo studio delle malattie dell orecchio e della loro curaCura le malattie nervoseIl sistema di cura con rimedi che causano effetti opposti a quelli delle malattie
Come si scrive la soluzione Geriatra
La definizione "Cura le malattie della vecchiaia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 8 lettere della soluzione Geriatra:
