Coleotteri portafortuna

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Coleotteri portafortuna' è 'Scarabei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARABEI

Come completare la definizione

  • Definizione: Coleotteri portafortuna
  • Risposta: SCARABEI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

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Perché la soluzione è Scarabei? Gli scarabei sono insetti appartenenti alla famiglia dei coleotteri, rinomati in molte culture come simboli di prosperità e fortuna. La loro presenza viene spesso associata a eventi positivi e a protezione contro le avversità. Questi insetti, con il loro guscio duro e la capacità di rotolare oggetti, sono diventati simboli di rinascita e di buon auspicio. La loro immagine viene utilizzata in talismani e gioielli, rafforzando il legame tra questi insetti e la buona sorte.

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Coleotteri portafortuna: soluzione cruciverba da 8 lettere

Se la definizione "Coleotteri portafortuna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scarabei'.

Schemi utili per Scarabei

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con S
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: S_______
  • Schema finale: ____ABEI

Le 8 lettere della soluzione Scarabei

S Savona
C Como
A Ancona
R Roma
A Ancona
B Bologna
E Empoli
I Imola

La soluzione 'Scarabei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Coleotteri portafortuna". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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