Coleotteri portafortuna
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Coleotteri portafortuna' è 'Scarabei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCARABEI
Come completare la definizione
- Definizione: Coleotteri portafortuna
- Risposta: SCARABEI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Scarabei? Gli scarabei sono insetti appartenenti alla famiglia dei coleotteri, rinomati in molte culture come simboli di prosperità e fortuna. La loro presenza viene spesso associata a eventi positivi e a protezione contro le avversità. Questi insetti, con il loro guscio duro e la capacità di rotolare oggetti, sono diventati simboli di rinascita e di buon auspicio. La loro immagine viene utilizzata in talismani e gioielli, rafforzando il legame tra questi insetti e la buona sorte.
Coleotteri portafortuna: soluzione cruciverba da 8 lettere
Se la definizione "Coleotteri portafortuna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scarabei'.
Schemi utili per Scarabei
- Schema parole: 8
- La soluzione inizia con S
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: S_______
- Schema finale: ____ABEI
Le 8 lettere della soluzione Scarabei
La soluzione 'Scarabei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Coleotteri portafortuna". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola coleotteri: Coleotteri luminosi Ciascuna delle ali del primo paio degli insetti coleotteri Coleotteri dai colori brillanti
Definizioni con la parola portafortuna: Un tipo di noce considerata portafortuna come il quadrifoglio Portafortuna vivente Appuntiti ciondoli portafortuna
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