Coleotteri portafortuna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Coleotteri portafortuna' è 'Scarabei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARABEI

Come completare la definizione Definizione: Coleotteri portafortuna

Coleotteri portafortuna Risposta: SCARABEI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: I

Perché la soluzione è Scarabei? Gli scarabei sono insetti appartenenti alla famiglia dei coleotteri, rinomati in molte culture come simboli di prosperità e fortuna. La loro presenza viene spesso associata a eventi positivi e a protezione contro le avversità. Questi insetti, con il loro guscio duro e la capacità di rotolare oggetti, sono diventati simboli di rinascita e di buon auspicio. La loro immagine viene utilizzata in talismani e gioielli, rafforzando il legame tra questi insetti e la buona sorte.

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Coleotteri portafortuna: soluzione cruciverba da 8 lettere

Se la definizione "Coleotteri portafortuna" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scarabei'.

Schemi utili per Scarabei

Schema parole: 8

La soluzione inizia con S

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: S_______

Schema finale: ____ABEI

Le 8 lettere della soluzione Scarabei

S Savona C Como A Ancona R Roma A Ancona B Bologna E Empoli I Imola

La soluzione 'Scarabei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Coleotteri portafortuna". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.