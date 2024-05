La Soluzione ♚ Ali coriacee dei coleotteri La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ELITRE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ali coriacee dei coleotteri. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ali coriacee dei coleotteri: Loro ed al margine laterale dello scuto. spesso la riduzione delle ali è, nei coleotteri, correlata con alcune modificazioni che colpiscono le elitre, come... L'elitra (pronuncia: èlitra) è l'ala anteriore sclerificata della quale sono dotati i coleotteri e gli emitteri. Nei primi, tutta l'ala anteriore è sclerificata, mentre nei secondi si parla più propriamente di emielitre in quanto solo la metà prossimale è sclerificata, mentre la restante parte rimane membranosa. Le elitre sono costituite da sclerotina e hanno perduto la funzione del volo, divenendo una sorta di scudo o protezione per l'addome e le ali membranose sottostanti, che sono le sole utilizzate per il volo, durante il quale le elitre sono mantenute sollevate; in alcuni coleotteri scarabeidi cetonini esse non vengono sollevate e le ...

