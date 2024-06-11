La città santa sul Gange

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città santa sul Gange' è 'Benares'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENARES

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città santa sul Gange" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città santa sul Gange". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Benares? Benares, conosciuta anche come Varanasi, è una delle città più sacre dell'India, situata sulle rive del fiume Gange. Questa città è un importante centro spirituale e culturale, considerata un luogo di pellegrinaggio per milioni di devoti. La sua storia millenaria si riflette nei numerosi templi, ghat e riti sacri che si svolgono lungo il fiume. La sua atmosfera unica la rende un simbolo di fede e tradizione religiosa.

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La città santa sul Gange nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Benares

Se la definizione "La città santa sul Gange" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città santa sul Gange" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Benares:

B Bologna E Empoli N Napoli A Ancona R Roma E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città santa sul Gange" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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