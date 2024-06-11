Attaccare in coro nei cruciverba: la soluzione è Intonare
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attaccare in coro' è 'Intonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
INTONARE
Curiosità e Significato di Intonare
La parola Intonare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Intonare.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ai margini del coroCoro senza consonantiUn coro indistintoCongiungere attaccareSi fondono nel coro
Come si scrive la soluzione Intonare
Se ti sei imbattuto nella definizione "Attaccare in coro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 8 lettere della soluzione Intonare:
I Imola
N Napoli
T Torino
O Otranto
N Napoli
A Ancona
R Roma
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I T E N S E
