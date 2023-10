Congiungere attaccare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congiungere attaccare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UNIRE

Significato/Curiosita : Congiungere attaccare

Progetti per scavalcare l'appennino, in quanto si riteneva necessario congiungere la capitale alle regioni del mar adriatico e ionio. nel 1855 ferdinando... L'unione nazionale incremento razze equine, in acronimo unire, era un ente istituito con regio decreto 24 maggio 1932, n. 642 e voluto, tra gli altri...